تدشين مركز الراحة العائلي للجيش بزموري

أشرف اليوم الإثنين، الفريق مصطفى سماعلي قائد القوات البرية، على مراسم تدشين مركز الراحة العائلي للجيش الوطني الشعبي بزموري بالناحية العسكرية الأولى.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، جرت مراسم التدشين، بحضور قائد الناحية العسكرية الأولى. ومدير المصلحة الاجتماعية لوزارة الدفاع الوطني ومديرين. ورؤساء مصالح مركزية بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي.

وفي البداية، تابع الفريق عرضا شاملا حول هذا المركز، ليقوم بعدها بتفقد مختلف مرافقه. على غرار إقامة الزوار، النادي والمنشآت الرياضية والترفيهية. ليوقع في الأخير الفريق قائد القوات البرية على السجل الذهبي للمركز.

ويعد مركز الراحة العائلي للجيش الوطني الشعبي بزموري بولاية بومرداس، مكسبا آخر يدعم المنظومة المنشآتية ذات الطابع الاجتماعي. ويؤكد حرص القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي على الاهتمام بالجانب الاجتماعي لمنتسبيه.