تدشين مركز خاص بالتراث الثقافي الجزائري بفالنسيا الإسبانية

تم إفتتاح مركز جديد خاص بالتراث الثقافي الجزائري، في مدينة “فالنسيا”، بإسبانيا، سمي بـ”كاسا دي أرخيليا”، أو “دار الجزائر”.

وحسب “وكالة الأنباء الجزائرية”، اليوم الخميس، يسعى هذا المركز لتبادل المعلومات والتقارب، والتعريف بالتراث الثقافي الجزائري بإسبانيا.

بالإضافة إلى تعزيز التفاعل الثقافي، عن طريق الأنشطة الثقافية التي سيستقبلها، هذا المركز، حسب المشرفين عليه.

ويقترح المركز كذلك، إستقبال فنانين جزائريين وإسبانيين، وتنظيم معارض فنية، وأخرى للصور الفوتوغرافية،

للتعريف بالتقارب في التراث الثقافي، بين البلدين.

وتم افتتاح هذا المركز، رسميا، في 25 جوان الماضي، أين استقبل معرض قسنطينة عبر العصور، وهو معرض متنقل، سيحل بعدة مدن أوروبية.