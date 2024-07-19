تدشين مستشفى جديد ببجاية أكتوبر المقبل

لبى وزير الصحة، عبد الحق سايحي طلب الساكنة والسلطات المحلية لولاية بجاية بعد الزيارة التفقدية التي قادته في شهر جانفي الفارط ومعاينته مستشفى تازمالت 60 سرير.

وحسب بيان للوزارة، تم وضع حيز الخدمة مصلحة الاستعجالات ابتداء من جانفي 2024 بغية تقريب العلاج والخدمات الصحية من سكان المنطقة. ورفع الضغط على مستشفى أقبو.

وكشف البيان، أنه سيتم تدشين المستشفى في شهر أكتوبر 2024 المقبل، بعد إتمام كل الإجراءات المتعلقة بتعيين أطباء اخصائيين وممرضين وأعوان خدمة وبعض المعدات الطبية. منها جهاز سكانير الجاري وضعه تحت تصرف هذا المستشفى. كما سيتم التأكد من المقاييس الضرورية لتشغيله وفق الشروط الاساسية.

بالإضافة إلى إصدار القانون الأساسي له وهو نفس الإجراء المتبع لكل المستشفيات الأخرى عبر الوطن.

وفي هذا الإطار فإن وزارة الصحة تحرص على توفير كل الشروط البشرية و المادية قبل وضع أي هيكل صحي في الخدمة حفاظا على سلامة المستخدمين وضمانا لأمن المريض ورعايته، وفق القواعد الأساسية لسيره.