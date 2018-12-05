تدشين مسجد “الأمير عبد القادر” بوهران الجمعة المقبل

سيتم تدشين مسجد “الأمير عبد القادر” الكائن بحي “فلاوسن” بوهران يوم الجمعة المقبل.

حسب ما أكدته المديرية الولائية للشؤون الدينية والأوقاف، وقد تم إنجاز هذا المسجد التحفة من طرف الشركة التركية “توسيالي”.

كهبة منها إلى ولاية وهران، ويتربع على مساحة 1.4 هكتار ويتسع لـ 5 آلاف مصلي.

وتكتسي قبة المسجد حلة جميلة لنقوش وزخارف تضمنت أسماء الله الحسنى وأسماء بعض الصحابة.

والتي أكد بشأنها ممثل شركة توسيالي، أن عملية أشغال هذه الزخرفة والهندسة التي جمعت بين النمط المغاربي والتركي دامت شهرين.

ويقع هذا المسجد بمحاذاة الطريق الوطني رقم 4 عند مدخل مدينة وهران، جهزت قاعات الصلاة وفق شكل هندسي ونمط عمراني مميز.