تدشين مسجد الشيخ أحمد حماني بتبسة

أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بلمهدي، اليوم السبت، على تدشين مسجد الشيخ أحمد حماني ببلدية يولحاف الدير بتبسة.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، رافق الوزير، في عملية تدشين المسجد، والي الولاية، سعيد خليل، بحضور السلطات المحلية.

وشرع وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم السبت، في زيارة عمل وتفقد إلى ولاية تبسة.

حيث قام في المحطة الأولى لهذه الزيارة، بتدشين مسجد الشيخ أحمد حماني، والذي إستحسنه السكان بالمنطقة خصوصا مع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم.