تدشين مسرح الهواء الطلق بالمدية

أشرفت وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة صورية مولوجي، اليوم السبت، على تدشين مسرح الهواء الطلق “محمد المحبوب صفار باتي محبوباتي”، بالمدية.

وحسب بيان للوزارة، استفاد هذا المسرح، من عملية تجهيز سنة 2024، وتم وضعه تحت تصرف دار الثقافة.

وأسدت الوزيرة تعليماتها بكثيف النشاطات الثقافية والتربويّة خاصة هذه الصائفة بمناسبة افتتاح هذا الصرح الثقافي الهام.

هذا وقامت وزيرة الثقافة، اليوم، بزيارة عمل وتفقد، لولاية المدية، أين كان في استقبالها والي الولاية رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي والسلطات الأمنية والعسكرية ونواب البرلمان بغرفتيه.