تدشين مشاريع هامة بالعاصمة 1 نوفمبر المقبل

ترأس والي ولاية الجزائر، عبد الخالق صيودة، اليوم الأربعاء، إجتماعا تحضيريا للإحتفالات الرسمية المخلّدة لذكرى إندلاع الثورة التحريرية المباركة.

وحضر الاجتماع كل من الأمين العام للولاية، الولاة المنتدبون للمقاطعات الإدارية، المدراء التنفيذيون لولاية الجزائر وكذا ممثلي الأسرة الثورية بالعاصمة.

وخص الإجتماع موضوع “الإحتفالات المخلّدة للذكرى الـ 65 لإندلاع الثورة التحريرية المجيدة الفاتح نوفمبر 1954/2019” والتي ستنظم إحتفالاتها الرسمية بالعاصمة.

وقد حرص الوالي على تسطير برنامج إحتفالي ثريٌّ ومتنوِّع، يشمل كافة المقاطعات الإدارية والبلديات.

وسيتم تدشين مشاريع هامة، والإنطلاق في إنجاز مشاريع جوارية ذات بعد تنموي محلي، للتكفل بإنشغالات المواطنين وتحسين إطارهم المعيشي.

كما سيتم الشروع في برنامج إطلاق أسامي الشهداء والمجاهدين على المؤسسات، الشوارع والأحياء، غير المسماة بعد، وفق التنظيم المعمول به.

كما سيتم تنظيم برامج ثقافية متنوعة على مستوى المراكز الثقافية البلدية، ودورات رياضية جوارية عبر مختلف الأحياء والمدارس.

بالإضافة الى تسطير عمليات تطوعية لغرس الأشجار بمشاركة الجمعيات، الطلبة الجامعيون والكشافة الإسلامية.