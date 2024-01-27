تدشين مشاريع هامة.. عرقاب يزور غرداية والأغواط والمنيعة

يشرع وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أيام الأحد والإثنين، بزيارة عمل وتفقد لولايات غرداية، الأغواط والمنيعة.

وحسب بيان للوزارة، سيكون الوزير مرفوقا بإطارات من الوزارة، وبرؤساء المدراء العامون لمجمعات سوناطراك وسونلغاز. بالإضافة الى اطارات من القطاع.

وسيقوم الوزير، خلال هذه الزيارة، بوضع حيز الخدمة وإطلاق ومعاينة العديد من المنشآت الطاقوية على غرار المشاريع الغازية والمحطات الكهربائية.

وكذا معاينة وإعطاء إشارة الانطلاق لمشاريع الربط بالغاز الطبيعي والكهرباء، بالخصوص تلك المتعلقة بالساكنة والمستثمرات الفلاحية.

كما سيقوم الوزير، بوضع حيز الخدمة للعديد من مشاريع مؤسسات القطاع المتعلقة بالصحة والتكوين. مع إعطاء إشارة انطلاق إنجاز منشآت ومشاريع أخرى.

بالإضافة الى الوقوف على وضعية النشاطات والبحث المنجمي بهذه الولايات.