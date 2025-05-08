تدشين مشاريع هامة.. وزير الصحة ووفد وزاري في زيارة عمل إلى الجلفة

يقوم وزير الصحة، عبد الحق سايحي ، مرفوقا بوفد وزاري رفيع المستوى، بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية الجلفة. في إطار تنفيذ برنامج العمل القطاعي لوزارة الصحة. وتدشين عدة مشاريع تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الصحية.

وتهدف هذه الزيارة إلى الوقوف على واقع الهياكل الصحية بالولاية و وضع جحر الأساس عدة مشاريع صحية وكذا تدشين هياكل صحية جديدة لفائدة الساكنة. كما سيتم وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز مستشفى بطاقة 120 سرير ببلدية عين وسارة. وذلك في إطار البرنامج التكميلي، حيث ينتظر أن يشكل هذا المشروع إضافة نوعية للولاية. بالإضافة كذلك إلى وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز مستشفى 60 سرير ببلدية حد الصحاري في إطار البرنامج التكميلي.

كما سيتم وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز مستشفى بطاقة 60 سرير ببلدية الشارف. في خطوة تهدف إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتحسين ظروف التكفل بالمرضى. تدشين مستشفى 60 سرير ببلدية دار الشيوخ، الذي تم استكمال إنجازه وتجهيزه. والذي من المرتقب أن يسهم في تخفيف الضغط على باقي المؤسسات الإستشفائية في المنطقة.

وسيتم أيضا تدشين مقر مديرية الصحة والسكان الجديد، الذي سيوفر ظروف عمل ملائمة للإطارات والموظفين. ويحسن من أداء الإدارة الصحية على المستوى المحلي. حيث تعد هذه الزيارة فرصة لتعزيز آليات التنسيق بين الإدارة المركزية والمصالح الصحية المحلية. ولتجسيد سياسة القطاع بما يكفل خدمة صحية عمومية ذات جودة عالية للمواطنين في مختلف مناطق الوطن.

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