 تدشين مشروع إنجاز 1200 مقعد بيداغوجي بجامعة دالي ابراهيم

أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، رفقة والي ولاية الجزائر محمد عبد النور رابحي، على مراسم تدشين مشروع إنجاز 1200 مقعد بيداغوجي بجامعة الجزائر 03 بدالي ابراهيم في العاصمة.

وبعد التدشين قام بجولة تفقدية بمرافق الفضاء، وهذا بهدف توسعة جامعة الجزائر 03. وتوفير وسائل وفضاءات من شأنها الرقي بالمستوى التعليمي بالجامعة، حيث يتضمن 1200 مقعد بيداغوجي. ومرافق متعددة تتمثل في 20 قاعة تدريس، 03 مدرجات. مكتبة تتسع لـِ 200 مقعد، جناح إداري يحتوي على 30 مكتب، ومرافق تقنية.

يشار أن الوزير شرع صبيحة اليوم في زيارة عمل وتفقد لمشاريع القطاع بإقليم ولاية الجزائر. بحضور كل من رئيسة المجلس الشعبي الولائي. أعضاء اللجنة الأمنية، الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للشراڤة بالنيابة، نواب المجلس الشعبي الوطني، مدير التجهيزات العمومية، ممثلو مكتب الدراسات، إطارات وزارة التعليم العالي، وإطارات الولاية.

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