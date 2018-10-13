تدشين مشروع إنشاء مركز تكوين خاص باتحاد العاصمة بعين البنيان

دشنت إدارة إتحاد العاصمة ظهيرة اليوم السبت مشروع إنشاء مركز تكوين خاص بالفئات الشبانية بمنطقة عين البنيان (’20كلم غرب العاصمة).

وتحصلت إدارة فريق إتحاد العاصمة على قطعة أرضية بمساحة 3 هكتارات من أجل إنشاء مركز تكويني بمقاييس عالمية وذلك برعاية رئيس الجمهورية الذي منح قطنع أراضي لجميع أندية المحترف الأول والثاني من أجل إقامة هذه المراكز التكوينية في أقرب الآجال، حيث كان فريق شبيبة القبائل أول من بادر في إطلاق هذا المشروع بولاية تيزي وزو الأسبوع الماضي، ليتبعه فريق سوسطارة ببناء مركز تكوين بمقاييس عالمية.

وأشرف على إطلاق مشروع بناء مركز التكوين رئيس مجلس إدارة إتحاد العاصمة علي حداد، في حفل ترويجي مصغر بعين البنيان صبيحة يوم .