تدشين مشروع انتاج الملح المكرر بطاقة 80 ألف طن يوميا ببسكرة السبت المقبل

يقوم وزير المناجم محمد عرقاب، يوم السبت المقبل، بتدشين مشروع لإنتاج الملح المكرر عالي النقاوة ببلدية الوطاية في ولاية بسكرة.

وبلغت تكلفة مشروع انتاج الملح المكرر، التابع للشركة الوطنية للملح “ايناسيل”، 1.840 مليون دينار، حسبما ما ذكرته وزارة المناجم.

وأشار المصدر، إلى أن المشروع الذي يندرج في إطار سياسة تنويع المنتجات، تبلغ طاقته الإنتاجية 80 ألف طن/يومياويُشغل 145 عاملاً.

واضافت الوزارة، أن المصنع، موجه لسوق الملح الغذائي والصناعي، كما ينتج ملحًا عالي النقاوة مخصصًا لسوق الملح الصيدلاني.

وحسب ذات البيان، فإن الوزير سيزور أيضًا، بهذه المناسبة،وحدتين صناعيتين للملح تابعتين لمتعاملين خاصين “شركتا كلورال وساسكو” (Chloral et Sasco).