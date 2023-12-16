تدشين مشروع توسعة مؤسسة عدوان للكمياويات بمستغانم

أشرف وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني علي عون، رفقة والي مستغانم، على تدشين وحدتين صناعيتين جديدتين للمجمع الصناعي للكيماويات “عدوان”.

وحسب بيان للوزارة، ستسمح هاتين الوحدتين، بمضاعفة إنتاج الكلور وإنتاج كلوريد الكالسيوم بتكلفة استثمار تقدر ب 3،4 مليار دج.

كما ستسمح هذه الوحدات بتأمين الاحتياجات الوطنية من هذه المواد وتخفيض تكلفة الواردات بقيمة 3،2 مليار دج. والتصدير إلى الأسواق الخارجية.

هذا وتتربع شركة عدوان لانتاج وتسويق المواد على مساحة تقدر بـ 70000 م². كما توفر الشركة 280 منصب عمل دائم. وتضم الشركة وحدات لانتاج الرمل الصناعي ومشتقاته، ومصنع لانتاج الكلور ومشتقاته، ومصنع لإنتاج كلوريد الكالسيوم.

لينتقل الوزير بعدها إلى مصنع تحفة للآثاث المنزلي والمكتبي بنفس منطقة النشاطات فرناكة.

أين قدم الوزير رخصة استغلال نهائية لمصنع تحفة في إطار رفع العراقيل على الاستثمارات الناجحة. حيث يشغل المصنع 210 عامل بطاقة انتاج تقدر بـ 620 ألف وحدة.

ليتفقد الوزير بعدها ورشة لعرض منتوجات المصنع التي تتميز بالجودة العالية. كما صرح المستثمر أنه يعمل حاليا على إنجاز توسعة لوحدات الإنتاج والتخزين.