تدشين مصالح صحية جديدة لفائدة الأطفال

أشرف وزير الصحة الأستاذ عبد الحق سايحي، اليوم الإثنين، على تدشين وحدة حديثي الولادة، بالمركز الاستشفائي الجامعي حسين داي، مستشفى الأستاذة نفيسة حمود “بارني سابقا”.

وحسب بيان للوزارة، تم إفتتاح الوحدة بعد عملية إعادة التهيئة التي عرفتها بهدف تحسين نوعية وجودة الخدمات الصحية المقدمة لرعاية الأطفال حديثي الولادة الذين يعانون من إضطرابات مختلفة.

كما تفضل الوزير بتدشين وحدة تصفية الدم للأطفال بذات المركز، وتدشين قاعة التعليم المدعم والتسلية. وكذا تدشين وحدة الاستكشاف بالمنظار لأمراض الجهاز الهضمي للأطفال. وتدشين وحدة طب الاعصاب للأطفال (الغرفة).

وكذا تدشين وحدة الإنعاش “المستشفى النهاري” الاستكشاف الوظيفي بمصلحة طب الأطفال ب بعد إعادة التهيئة.

وأكد الوزير، في تصريح له، على ضرورة انجاز اقطاب صحية لفائدة الأطفال حديثي الولادة على غرار ما تم إنجازه بمستشفي بارني. بهدف توفير كل التخصصات الطبية المتعلقة بهذه الفئة من المرضى.