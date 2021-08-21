تدشين مصلحة الإستعجالات الطبية الجراحية بقصر الشلالة بتيارت

أشرف اليوم السبت والي ولاية تيارت محمد أمين درامشي على تدشين مصلحة الإستعجالات الطبية الجراحية بقصر الشلالة. تزامنا مع الإحتفالات بيوم المجاهد المصادف لـ 20 أوت.

وقال والي الولاية أن المصحلة التي كلفت خزينة الدولة 83 مليار سنتيم ستُخفف الكثير من الضغط على مستشفى الجيلالي بونعامة الذي يعرف توافدا كبيرا للمرضى من عدة بلديات تابعين لولايات أخرى.

حيث بإمكان المصلحة التي جُهزت بأجهزة طبية حديثة تخفيف الضغط خاصة و أنها تتوفر على 40 سرير وبها قاعة للعمليات الجراحية للرجال والنساء .مضيفا ان الدولة حريصة على توفير ظروف أفضل للمواطنين.

وقد تعهد الوالي بتخصيص سكنات وظيفية للاطباء الأخصائيين التي تعتبر من أهم مطالب السكان.