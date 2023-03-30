تدشين مصلحة جديدة لجراحة القلب بالبليدة

أشرف وزير الصحة عبد الحق سايحي، رفقة والي ولاية البليدة، على تدشين مصلحة جديدة متخصصة في أمراض القلب والشرايين. التي تم تجهيزها بالوسائل والمعدات الطبية المتطورة جدا والمخصصة لهذا النوع من التخصصات الطبية.

وخلال الزيارة التي قام بها إلى مستشفى البليدة، أكد وزير الصحة، أنه من شأن هذه المصلحة توفير خدمة إجراء العمليات الجراحية لمرضى القلب. مع ضمان العلاج اللازم و التكفل الأمثل لقاصدي المصلحة.

كما شدّد الوزير عقب إستماعه للشروحات المقدمة حول سير العمل بالوحدة. على الأهمية الكبيرة التى تحضى بها هذه الوحدة بالنظر إلى الخدمات الصحية التي ستوفرها. بالإضافة كذلك إلى تخفيف الضغط على باقي المؤسسات الصحية.

كما حرص الوزير على التأكيد بأن إستحداث هذه المصالح الجديدة يدخل في إطار سياسة الدولة الرامية إلى تحسين نوعية وجودة الخدمات الصحية المقدمة للساكنة. وذلك من خلال رصد الأغلفة المالية اللازمة.

كما عاين و تفقد في اخر الزيارة كل من مصلحة مرضى الأعصاب ومصلحة الأذن والأنف والحنجرة.