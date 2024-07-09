تدشين مصنع النسيج غير المنسوج “صناعة تك”

قام وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، بتدشين وحدة صناعة_تك التابعة للشركة القابضة مدار والمتخصصة في إنتاج النسيج غير المنسوج.

وحسب بيان للوزارة، تنتج هذه الشركة التي أنشأت بعد إعادة تأهيل المصنع الذي كان متوقف تشكيلة متنوعة من المنتجات الطبية الجراحية والصحية، حيث يقدر مبلغ الاستثمار ب 12.5مليار دينار جزائري.

كما يتوفر المصنع على أحدث المعدات والتجهيزات ذات التكنولوجيا المتطورة. ويوظف 91 عامل مباشر ومن المرتقب أن يرتفع العدد مع نهاية السنة الجارية.

وخلال الزيارة، استمع الوزير إلى مختلف الشروحات حول مسار الإنتاج. بالإضافة إلى وقوفه عند مخبر مراقبة النوعية الذي يسهر على إجراء مختلف التجارب والتحاليل المتعلقة بمطابقة المنتوج للمعايير المعمول بها.

وبهذه المناسبة أشاد الوزير بالمجهودات المبذولة من طرف العمال. كما ثمن هذا الإنجاز الذي سيساهم في تغطية احتياجات السوق من النسيج الغير منسوج وبالتالي تقليص فاتوره الاستيراد.

وفي الأخير، أشرف الوزير على مراسيم إمضاء عقود تجارية لتسويق منتوج شركة صناعة تك.