تدشين مصنع فيات اليوم بوهران وكارلوس تافاريس في الجزائر

كل شيء جاهز اليوم في وهران، لتدشين مصنع فيات، والذي يحضره الرئيس التنفيذي لشركة Stellantis، كارلوس تافيريس.

وحسب الإعلام الإيطالي، سيقوم الرئيس التنفيذي لشركة Stellantis، كارلوس تافيريس. بقص الشريط بحضور ممثلين عن حكومتي الجزائر وإيطاليا. مع حضور الأخير مع نائب وزير الأعمال وفالنتينو فالنتيني.

بالنسبة لحكومة ميلوني، تعد هذه فرصة لإنشاء جسر بين إيطاليا وأفريقيا في قطاع السيارات. في أعقاب خطة ماتي التي تهدف إلى تعزيز التنمية المشتركة مع الدول الأفريقية.

علاوة على ذلك، في الجزائر، يُعرف على نطاق واسع أن مؤسس شركة إيني، إنريكو ماتي. والذي لعب دورًا كبيرًا جدًا في الدعم والصداقة والتقارب خلال سنوات حرب التحرير الوطني (1954-1962).

في الواقع، دعم ماتي تاريخيًا كلاً من جبهة التحرير الوطني والحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية. حيث قدم لهما مساهمة كبيرة في مفاوضات اتفاقيات إيفيان.

2000 فرصة عمل جديدة

وبحلول عام 2026، سيخلق المصنع ما يقرب من 2000 فرصة عمل جديدة في الموقع. وبطاقة إنتاجية تبلغ 90 ألف مركبة سنويًا. وسينتج أربعة نماذج من سيارات فيات.

إن بدء الإنتاج في مصنع فيات سيمثل بداية تسويق السيارات بأسعار في متناول الجميع مقارنة بالموديلات المستوردة من نفس الماركة.

ثورة في سوق السيارات بالجزائر

وسيؤدي ذلك إلى مزيد من الانخفاض في أسعار السيارات في السوق الوطنية. وهو نوع من الثورة في سوق السيارات في الجزائر.

وسيساهم مصنع فيات بعشرات الآلاف من السيارات الجديدة في السوق، بما في ذلك الطرازات الجديدة التي لا تزال في مرحلة التصميم.

ويرى مراقبون أن هذا العامل سيكون له تأثير كبير على خفض أسعار المركبات الجزائر، خاصة المستعملة منها. والتي وصلت منذ سنوات إلى مستويات تعتبر مرتفعة بشكل غير معقول.

تنشط شركة Stellantis بقوة في الجزائر وستوفر خبرتها العالمية والإقليمية الواسعة من حيث التصنيع والأداء التجاري.

وعلق سمير شرفان، الرئيس التنفيذي للعمليات في ستيلانتس الشرق الأوسط وأفريقيا، قائلاً: “نحن نضع هذه الخبرة. في خدمة مشروع فيات في الجزائر لضمان إنتاج متطور وخدمات تجارية رفيعة المستوى وأفضل تجربة للعملاء في السوق”.

من جانبه قال أوليفييه فرانسوا، الرئيس التنفيذي: “ستكون سيارة 500 Hybrid أول سيارة فيات يتم تصنيعها في الجزائر. تليها سريعًا سيارة Doblò، وفي غضون سنوات قليلة، أيضًا طراز جديد تمامًا (لا يزال حاليًا في أيدي مصممينا)”. من ماركة فيات.