تدشين مصنع للأغلفة وعلب التغليف بتلمسان

أشرف كل من وزير الصناعة، سيفي غريب، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، بولاية تلمسان، على تدشين وحدة صناعية جديدة تابعة لمؤسسة TLEMSPACK، المتخصصة في صناعة أغلفة وعلب التغليف من الكرتون المضغوط (Packaging).

وخلال الزيارة المشتركة للولاية واصل الوفد الوزاري زيارته إلى ولاية تلمسان بالإشراف على تدشين وحدة صناعية جديدة. تابعة لمؤسسة TLEMSPACK، المتخصصة في صناعة أغلفة وعلب التغليف من الكرتون المضغوط (Packaging). والموجهة لقطاعات التغليف الغذائي، الصيدلاني، والتجميلي.

ويذكر أن هذه الوحدة تقع في المنطقة الصناعية شتوان، ببلدية شتوان.

وخلال هذه الزيارة، قام كل من وزير الصناعة ووزيرة التضامن ووالي ولاية تلمسان بزيارة مختلف مرافق الوحدة. حيث تم تقديم عرض تقني حول مراحل الإنتاج، تجهيزات المصنع، وقدراته التشغيلية.

وأوضحت وزارة الصناعة أن هذه الوحدة نموذجاً صناعياً واعداً بفضل اعتمادها على أحدث التكنولوجيات. في مجال تصميم وتصنيع أغلفة الكرتون الموجهة للتغليف الصناعي، مع احترام صارم لمعايير الجودة والبيئة.

كما تندرج ضمن المشاريع الصناعية ذات القيمة المضافة، التي تساهم في تعزيز سلاسل التوريد الوطنية لفائدة قطاعات استراتيجية. مثل الصناعات الغذائية، الصيدلانية، والتجميلية، إلى جانب دورها في خلق مناصب شغل وتعزيز النسيج الصناعي المحلي.

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