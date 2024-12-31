تدشين معمل تصميم الرقائق الإلكترونية بالعاصمة

أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، بمركز تنمية التكنولوجيات المتقدمة، ببابا حسن بالعاصمة، على تدشين معمل تصميم الرقائق الالكترونية بتكنولوجيات متعددة.

وحسب الوزير بداري، من بين الرقائق الالكترونية المصممة بهذا المعمل، رقائق 65 نانومتر، وهو الأول من نوعه وطنيا. والذي سيمكن الجزائر من التحكم في تصميم الرقائق الالكترونية وتصنيعها في مطلع شهر أفريل 2025.

كما برمج المركز عملية تصميم رقائق 13نانومتر، الحاملة لتكنولوجيا البطاقات البيومترية خلال سنة 2025.

وخلال الزيارة عاين الوزير، حاضنة الأعمال، التي سترافق إنشاء 24 مؤسسة ناشئة في التكنولوجيات المتقدمة خلال سنة 2025. بالإضافة إلى الوقوف على مختلف النماذج التكنولوجية المنجزة من طرف المركز.

ويتوقع من هذا التوجه الاقتصادي والتجاري للمركز، خلق 1000 منصب شغل من خريجي المؤسسات الجامعية أفاق سنة 2027.

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