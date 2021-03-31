تدشين معهد متخصص للتكوين في السياحة والفندقة بالعاصمة قريبا

أكدت وزيرة التكوين، بن فريحة هيام، على إستعداد قطاعها لتكوين الشباب في مختلف التخصصات المرتبطة بالسياحة.

وجاء ذلك، في كلمة للوزيرة، خلال حفل التوقيع على اتفاقية تعاون مع وزارة السياحة والصناعات التقليدية والعمل العائلي.

وحسب بيان للوزارة، سيتم تدشين معهد متخصص جديد في التكوين في مهن السياحة والفندقة على مستوى العاصمة.

هذا وحرصت الوزيرة على ضرورة تطوير البرامج البيداغوجية المرافقة للنظرة الجديدة للنهوض بالسياحة الجزائرية.

بالإضافة إلى إدراج البعد التاريخي والثقافي لما تزخر به الجزائر من عمق في التاريخ وتنوع في الثقافة يخدم السياحة بشكل كبير.