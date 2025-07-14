تدشين مقر أمن دائرة مغنية في تلمسان

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، على تدشين مقر أمن دائرة مغنية.

وحسب بيان لوزارة الداخلية، تم كذلك تدشين إقامة أعوان الشرطة والتي حملت اسم شهيد الواجب الوطني المرحوم بن ميلود بوعزة.

وأكد الوزير، في تصريح لوسائل الاعلام، أن هذه الهياكل الجديدة تندرج في إطار جهود السلطات العمومية لتحسين التغطية الأمنية. والتصدي لمختلف المخاطر التي تهدد السكينة والنظام العموميين.

وأفاد الوزير في هذا الخصوص بتجنيد ما يفوق 36 ألف منتسب، لضمان أمن المواطن على مستوى الولايات الساحلية.

كما ذكر الوزير بأهمية تعزيز التواجد الامني بهذه المنطقة الحدودية، وأثره في مجابهة الجريمة المنظمة و احباط شبكات الاتجار بالمخدرات.

وأكد الوزير على التجند الاستثنائي الذي تبين عنه مصالح الأمن، والذي سمح بحجز كميات معتبرة من المخدرات و الأقراص المهلوسة بصفة يومية. واحباط شبكات ضالعة في هذه الجريمة التي تستهدف الشباب على وجه الخصوص.

وعلى بعد أيام من إحياء عيد الشرطة الجزائرية، أثنى الوزير على جهود الدفاع عن أمن الوطن. وروح التفاني والوفاء للوطن الذي يبين عنه منتسبو الشرطة الجزائرية.