تدشين مقر المجموعة البرلمانية لجبهة المستقبل بمجلس الأمة

بقلم نادية بن طاهر
أشرف رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، بمعية رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، على تدشين مقر المجموعة البرلمانية لجبهة المستقبل بمجلس الأمة.

وحسب بيان لمجلس الأمة، شارك في عملية التدشين أعضاء مكتَبَي غرفَتي البرلمان، وعدد من رؤساء المجموعات البرلمانية واللجان الدائمة الممثلة بمجلس الأمة.

كما حضر المراسم، فاتح بوطبيق، رئيس جبهة المستقبل وأعضاء المجموعتين البرلمانيتين لحزب جبهة المستقبل بغرفتي البرلمان.

