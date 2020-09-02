تدشين مقر وحدة الطب الوقائي بجامعة البويرة

أشرف البروفيسور لطفي موني مدير جامعة البويرة رفقة إطارات الجامعة على تدشين مقر وحدة الطب الوقائي على مستوى المكتبة المركزية.

المركز الطبي أنشأ تنفيذا للشق الصحي من البروتوكول الجامعي الخاص باستئناف السنة الجامعية والدخول الجامعي المقبل.

وقد جهز المركز الطبي بكافة اللوازم الطبية ومدعم بسيارة إسعاف من أجل التكفل بالطلبة وباقي مكونات الأسرة الجامعية.

تجدر الاشارة إلى أنه يتواجد مركز مماثل بالقطب الجامعي وذلك تنفيذا للإجراءات الصحية الاحترازية والوقائية تفاديا لانتشار فيروس كوفيد 19 في الحرم الجامعي، مع ضمان دخول صحي للطلبة.