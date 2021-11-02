تدشين مقر وكالة جديدة لبنك التنمية المحلية بسيدي بلعباس

أشرف والي سيدي بلعباس، ليماني مصطفى، بمعية المدير العام لبنك التنمية المحلية على تدشين مقر وكالة جديدة لبنك التنمية المحلية.

كما تم تدشين المقر الجديد للوكالة المحلية للبنك التي تحمل الرمز: 473 الكائن بشارع حلوش بن عمران. بعد تحويله من المقر القديم الذي كان متواجد بنهج بن علي بخالد .

كما زار الوالي بمعية المدير العام لبنك التنمية المحلية السيد لالماس يوسف وإطارات بنك التنمية المحلية مصنع تحويل الرخام والغرانيت. ببلدية سيدي علي بن يوب والذي يعد الأكبر من نوعه في إفريقيا.

واستمع والي الولاية بعين المكان الى شروحات حول عملية تحويل المادة الخام (الحجارة) الى رخام وغرانيت .

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لهذا المصنع الذي أنجز في إطار الاستثمار الخاص بتكلفة قدرها 4 ملايير دج. وتمويل جزئي تكفل به بنك التنميةالمحلية, نحو 000. 10 متر مربع من مختلف أنواع الرخام والغرانيت.

ويوفر حاليا أزيد من 400 منصب عمل مباشر، حسب الشروحات المقدمة. والتي أشارت إلى أن الحجارة (المادة الأولية) تجلب من 4 محاجر من منطقتين بتمنراست وعين قزام. بطاقة تحويل تقدر بنحو 12 ألف طن في الشهر.

ويضمن هذا المصنع الذي ينشط وفق معايير دولية، تغطية الاحتياجات الوطنية في مجاله.

ويواصل بنك التنمية المحلية تعزيز شبكة وكالاته وأعماله في سياق التقرب من الزبون، من خلال تدشين مقر للوكالة البنكية .

وتأتي هذه الوكالة البنكية الجديدة التي تقع بطريق زروالة بمدينة سيدي بلعباس لتعزيز الشبكة التجارية الولائية.

وبهذا يعزز البنك من تواجده من خلال وكالته الجديدة والتي تضاف الى عدد وكالاته المنتشرة على مستوى كل التراب الوطني.

ومن خلال هذه السياسة المنتهجة يثبت بنك التنمية المحلية رغبته في التقرب والإصغاء أكثر من زبائنه. من أجل تزويدهم بجميع المعلومات حول منتجاته وخدماته البنكية التي هم بحاجة إليها.

كما ستسمح الوكالة الجديدة برفع الضغط عن باقي الوكالات البنكية التابعة إلى التنمية المحلية.

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp