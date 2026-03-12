تدشين مقطع جديد يربط بجاية بالطريق السيار شرق–غرب 

أشرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي. رفقة وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، وبحضور كاتبة الدولة المكلفة بالمناجم كريمة بكير طافر. إضافة إلى والي ولاية بجاية وعدد من المنتخبين المحليين، على وضع حيز الخدمة لمقطع. جديد من مشروع منفذ الطريق المزدوج الرابط بين بجاية والطريق السيار شرق-غرب.

وجاء هذا التدشين على هامش الزيارة التي قام بها الوفد الوزاري. إلى الولاية لمعاينة أشغال تهيئة مدخل مشروع استغلال منجم الزنك والرصاص ببلديتي أميزور وتالة حمزة.

ويمتد المقطع الذي تم وضعه حيز الخدمة من النقطة الكيلومترية 16 إلى النقطة الكيلومترية 11 على مسافة خمسة كيلومترات.في خطوة تهدف إلى تحسين الربط الطرقي بين بجاية ومحور الطريق السيار شرق–غرب.

كما يُرتقب أن يساهم هذا المشروع في دعم النشاط الاقتصادي والتنمية المحلية، لاسيما من خلال مرافقة. مشروع استغلال منجم الزنك والرصاص بأميزور وتالة حمزة، الذي يعد من المشاريع المنجمية. الاستراتيجية في الجزائر.