إعــــلانات
الوطني

تدشين مكتب الجزائر للمعهد العالمي للنمو الأخضر

بقلم أسماء
تدشين مكتب الجزائر للمعهد العالمي للنمو الأخضر
  • 36
  • 0

أشرفت وزيرة البيئة وجودة الحياة، كوثر كريكو، رفقة رئيس الجمعية العامة ومجلس إدارة المعهد العالمي للنمو الأخضر. الأمين العام السابق لمنظمة الأمم المتحدة، بان كي مون، اليوم الثلاثاء على تدشين مكتب الجزائر العاصمة لهذه المنظمة الدولية.

رابط دائم : https://nhar.tv/asmzy
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر