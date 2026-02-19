تدشين ملبنة الرويبة الجديدة لإنتاج الحليب المعقم بدرجة حرارة عالية “UHT”

أشرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ياسين المهدي وليد ووزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية آمال عبد اللطيف، اليوم الخميس. على تدشين ملبنة الرويبة الجديدة التابعة لمجمع جيبلي لإنتاج الحليب المعقم بدرجة حرارة عالية UHT.

وأكدت الوزيرة، أن هذه الملبنة تعد مكسبًا هامًا في إطار تعزيز الإنتاج الوطني ودعم شعبة الحليب. مشيرة إلى أن هذه المشاريع تندرج ضمن المساعي الرامية إلى تقوية شبكة الإنتاج والتوزيع. وضمان وفرة المواد الأساسية، بما يعزز استقرار السوق الوطنية ويحافظ على التوازن بين العرض والطلب، خاصة خلال الفترات التي تشهد ارتفاعًا في الاستهلاك.

