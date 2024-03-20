تدشين ملحقة وزارة التكوين والتعليم المهنيين “بصمة التكوين” ببن عكنون

أشرف وزير التكوين و التعليم المهنيين، الدكتور مرابي ياسين، على مراسم التدشين الرسمي لملحقة وزارة التكوين و التعليم المهنيين الكائنة بالحوضين – بن عكنون بالعاصمة والتي أطلق عليها تسمية “بصمة التكوين”.

وأوضح بيان للوزارة، أن ملحقة بصمة التكوين شهدت منذ عدة أشهر عمليات إعادة ترميم و تحديث لمختلف هياكلها.

وجدير بالذكر، أن عملية انجاز التصميم تمت عللى أيادي أبناء قطاع التكوين و التعليم المهنيين، لاسيما في مجال البناء و الاشغال العمومية، تحت شعار “بسواعدنا نبني قطاعنا”، حسب المصدر نفسه.

بالمناسبة نظمت مأدبة إفطار بساحة ذات الملحقة على شرف المتربصين، المتمهنين، الاساتذة. و العمال المهنيين، وكذا ممثلين المؤسسات الاقتصدية المساهمين في ترميم “بصمة التكوين”

حيث استهلت فعاليات اللقاء، بالاستماع الى آيات بينات من الذكر الحكيم، والوقوف للنشيد الوطني. ألقى بعدها الوزير كلمة بالمناسبة.

وتميز ختام الحفل بتكريم الوزير للمتربصين، الأساتذة، العمال، المهنيين بالإضافة إلى ممثلي المؤسسات الاقتصادية الذين ساهموا، وسهروا على انجاز مشروع عملية الترميم، في مدة قياسية.

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