تدشين منافذ وطرق إجتنابية جديدة في برج بوعريريج

قام اليوم الخميس، كل من وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية لخضر رخروخ، بزيارة إلى برج بوعريريج.

وحسب بيان لوزارة الفلاحة، استهل الوزراء زيارة العمل والتفقد ببلدية المهير. أين تم وضع حيز الخدمة مقاطع من مشروع إنجاز منفذ للطريق السيار “شرق غرب” إلى حدود ولاية مسيلة على عدة مقاطع من ازدواجية الطريق الوطني رقم 05 و الطريق الوطني رقم 60أ.

كما تم، في نفس البلدية إعطاء إشارة انطلاق الأشغال لمشروع ازدواجية الطريق الاجتنابي لمدينة المهير على مسافة 9.2 كلم.

وباعتبار ولاية برج بوعريريج منطقة عبور بالنسبة لعدة ولايات، ستساهم هذه المنشآت في الديناميكية الاقتصادية لاسيما تنمية قطاعي الفلاحة والصناعة.

وفي المحطة الثانية من الزيارة، أشرف الوزراء، رفقة والي الولاية، ببلدية اليشير، على إعطاء إشارة انطلاق الأشغال لمشروع ازدواجية الطريق الاجتنابي لمدينة اليشير على مسافة 05 كلم من الطريق السيار “شرق غرب” باتجاه مدينة برج بوعريريج.

وفي بلديتي حسناوة والحمادية، تم إعطاء إشارة انطلاق لمشروعين آخرين الممثلين في إنجاز طريق اجتنابي وازدواجية الطريق الوطني رقم 45 الرابط بين ولايتي برج بوعريريج والمسيلة.