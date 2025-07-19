أشرف المدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، اليوم السبت، بمعية السلطات المحلية، على تدشين هياكل شرطية عملياتية جديدة في ولايتي وهران وورقلة.

كما تم تدشين منشآت شرطية حديثة في عدد من ولايات الوطن بمعية إطارات عن المديرية العامة للأمن الوطني.

وجاء ذلك، حسب بيان لوزارة الداخلية، تأكيدًا على الاهتمام المتواصل بتطوير البنية التحتية الأمنية.

وتندرج هذه المشاريع ضمن استراتيجية تهدف إلى توسيع التغطية الأمنية في كامل التراب الوطني. مع تعزيز جاهزية مصالح الأمن وتحسين بيئة العمل، لرفع كفاءة الأداء وترسيخ جودة الخدمة الأمنية بما يلبي تطلعات المواطنين ويعزز القدرة على مواجهة كل أشكال الجريمة بفعالية.