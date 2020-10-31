تدشين موقف الحافلات إيتوزا بالقبة وهذه الخطوط التي تعمل عليها

أشرف والي العاصمة، يوسف شرفة، على تدشين موقف الحافلات الجديد بالقبة، بحضور المدير العام لمؤسسة إيتوزا.

وحسب بيان لذات المؤسسة، ستكون المحطة، نقطة إنطلاق لعديد الخطوط الجديدة التي من شأنها تحسين ظروف تنقل المواطنين بكل راحة وأمان.

وتتمثل الخطوط والتي ستكون نقطة إنطلاقها من محطة القبة في:

خط رقم 14: محطة أول ماي إتجاه محطة القبة مرورا ببئر مراد رايس.

خط رقم 27: محطة أول ماي إتجاه محطة القبة مرورا بالعافية “قاريدي 02″.

خط رقم 89:الرابط بين ساحة أول ماي إتجاه محطة القبة مرورا بالمعدوميين.

خط رقم 656: الرابط بين عين النعجة إتجاه محطة القبة مرورا بالمحطة البرية خروبة.

خط رقم 6: الرابط بين ساحة الشهداء إتجاه محطة القبة مرورا بساحة 02 ماي.

خط رقم 33: الرابط بين ساحة أودان إتجاه محطة القبة مرورا ببئر مراد رايس.

خط رقم 185: الرابط بين شاطوناف إتجاه محطة القبة مرورا ببن عكنون.

خط رقم 18: الرابط بين باش جراح إتجاه محطة القبة مرورا بحي البدر”المستشفي العسكري”.

خط رقم 73: الرابط بين باش جراح إتجاه محطة القبة مرورا بعين النعجة “بئر خادم”.

خط رقم 80: الرابط بين محطة الحراش إتجاه محطة القبة مرورا بباش جراح.

خط رقم 82: الرابط بين محطة الحراش إتجاه محطة القبة مرورا بعين النعجة.