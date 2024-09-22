تدشين مُجمع مدرسي أنجزته سوناطراك بوهران

أشرف والي ولاية وهران، والأمين العام لمجمع سوناطراك، اليوم الأحد، على تدشين المجمع المدرسي الذي أشرفت على إنجازه سوناطراك بمنطقة شهايرية ببلدية عين البية.

وحسب بيان للمجمع، موّلت سوناطراك هذا المشروع وكان موضوع اتفاقية استثمار اجتماعي تم التوقيع عليها في 13 جويلية 2023 بين سوناطراك وولاية وهران.

وقد أسندت مؤسسة سوناطراك الأشغال المتعلقة بإنجاز هذا المجمع المدرسي للمؤسسة الفرعية التابعة لها ممثلة في المؤسسة الوطنية للهندسة المدنية والبناء.

تجدر الإشارة إلى أن هذا المجمع المدرسي الذي يتربع على مساحة قدرها 7500 متر مربع. ومصنف ضمن الصنف د، ويتسع لاستقبال 360 متمدرسا.

ويتكون المجمع من عدة مرافق، منها جناح بيداغوجي “12 قسما، قاعة الإعلام الآلي، قاعة المطالعة”. وجناح إداري، ومطعما مدرسيا يتسع لـ250 تلميذا، وملعبا رياضيا، وساحة استراحة ومساحة خضراء.

ويندرج هذا الإنجاز في إطار برنامج الاستثمار الاجتماعي الذي تعتمده سوناطراك. كونها شركة مواطنة تسعى إلى تحقيق مشاريع التنمية المستدامة التي تعود بالفائدة على المواطنين.