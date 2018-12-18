تدشين نزل جديد للشرطة بالأغواط

أشرف والي الأغواط، أحمد مقلاتي، على تدشين النزل الجديد للشرطة، بحي 500سكن، وتسميته بشهيد الواجب ملازم أول بن القاضي عثمان.

وقد أشرف، اليوم الثلاثاء، على فعاليات الإحتفال بيوم الشرطة العربية، المصادف لـ 18 ديسمبر من كل سنة، وهذا بحضور المفتش الجهوي لشرطة الجنوب الشرقي بورقلة.

وقد تم تكريم عائلة الفقيد، شهيد الواجب ملازم أول بن القاضي عثمان، وتقديم نبذة عن حياته، بالإضافة لمعاينة بعض مرافق النادي الخاصة بالنزل .

وتم بالمناسبة تقليد الرتب، وتكريم الشرطيين الجديرين والمتميزيين ، وتسليم مقررات سكنات وظيفية لفائدة المستفيدين.