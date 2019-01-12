تدشين نصب تذكاري بغليزان يحمل تسمية “باب يناير”

أشرفت والي غليزان، نصيرة براهيمي، اليوم السبت، بتسمية وتدشين نصب تذكاري باسم ” باب يناير “، احياءا للمناسبة ببلدية غليزان، على محور شارع جيش التحرير الوطني.

وبالمناسبة قامت والي الولاية، رفقة الوفد المرافق، باعطاء اشارة انطلاق حافلة النزهة السياحية، للموقع الأثري الأمازيغي ببلدية القلعة.

وببهو دار الثقافة الجديدة، طافت الوالي معرض للألبسة والطبخ التقليدي، الى جانب معرض للكتاب الأمازيغي .

واحياءا لهذه المناسبة، نظمت مديرية الصحة والسكان، حملة التبرع بالدم.

كما تم تنظيم فضاء مفتوح لبيع الحلي والأواني والألبسة التقليدية، من تنظيم مصالح مديرية التجارة، ومصالح مديرية السياحة والصناعات التقليدية.