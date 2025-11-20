تدشين نصب تذكاري للزعيم الفيتنامي “هو تشي منه” بالرايس حميدو  

تم اليوم الخميس تدشين نصب تذكاري للزعيم الفيتنامي “هو تشي منه”، ببلدية الرايس حميدو بالجزائر العاصمة.

مراسم التدشين جرت بحضور الوزير الأول الفيتنامي، فام مينه شينه، الذي كان مرفوقا بوزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات كمال رزيق، والسلطات المحلية.

وجاء ذلك خلال جولة قادت شينه، إلى بلدية الرايس حميدو، أين توقف بالشارع الذي يحمل اسم الرمز التاريخي لفيتنام، وسط ترحيب واسع من المواطنين.

وبالمناسبة عبر الوزير الأوّل الفيتنامي عن شكره للجزائر على “منحها مكانة خاصة وودا كبيرا للزعيم هو تشي منه وللشعب الفيتنامي”.

وتابع فام مينه شينه “أتوجه بالشكر للدولة الجزائرية على حفاوة الاستقبال وبخالص التقدير للشعب الجزائري الشقيق”، لافتا إلى العلاقات “التاريخية الراسخة وعلاقة الأخوة المتينة” التي تجمع الجزائر وفيتنام.