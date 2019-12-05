تدشين نظام الوصلة البحرية للاتصالات وهران – الجزائر العاصمة- فالنسيا

أشرف الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر بن عبد الواحد محمد انور على تدشين بمركز الاتصالات الدولية غرب الجزائر بتروفيل في وهران.

والمعروف بنظام الوصلة البحرية للالياف البصرية الذي يربط الشبكة الوطنية للاتصالات انطلاقا من وهران والجزائر العاصمة وصولا الى فالنسيا الاسبانية ORVAL ALVAL.

والذي يهدف الى رفع القدرات الوطنية في مجال سرعة التدفق وضمان ديمومة الاتصال الدولي الى جانب تموقع المتعامل الجزائري في السوق الدولية والالتحاق بكبرى مجمعات الاتصالات الدولية.

علما وللاشارة ان نظام ORVAL ALVAL الذي يمتد على اكثر من 770 كلم من الالياف البصرية تحت البحر منشأة جزائرية

سيتم استغلالها من قبل المتعامل العمومي الوطني عبر فرعيه “اتصالات الجزائر ” محليا و”اتصالات الجزائر اوربا” في اسبانيا.

