تدشين نفق تعقيم لفائدة مركبات التدخل للحماية المدنية بمستغانم

أشرف المدير الولائي للحماية المدنية بمستغانم، العقيد زيغد عبد الحميد، يوم الأربعاء، على مراسيم وضع حيز الخدمة نفق تعقيم وتطهير.

وحسب صفحة المديرية على فايسبوك، النفق الذي تم تدشينة يتميز بمواصفات حديثة، ووضع لفائدة مركبات التدخل المختلفة للحماية المدنية.

ويعتمد المعقم، على مرشات موزعة بشكل يضمن وصول المعقمات الى جميع جوانب المركبات من السطح إلى العجلات.

كما تشرف السيد المدير بمنح شهادة شكر وعرفان لمدير مؤسسة انتاج الغرف الصحراوية، لحول عبد القادر و لحول حليمة، نظير المجهودات في انجاز نفق التعقيم قصد المساهمة في التصدي لفيروس كورونا.

ويعد هذا العمل الأول من نوعه وطنيا من حيث الحجم و المواصفات.

وقد أنجزت المؤسسة عدة انفاق في عدة مؤسسات وإدارات، للمساهمة في إنجاح المنتوج المحلي.