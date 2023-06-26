تدشين وحدة انتاج صناعات الدراجات والدراجات النارية بالبويرة

قام وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، اليوم الإثنين، بتندشين وحدة إنتاجة جديدة تابعة لشركة VMS Industrie التي تنشط في مجال صناعة الدراجات والدراجات النارية في المنطقة الصناعية واد البردي بالبويرة.

وحسب الموقع المتخصص autobip، توظف هذه الوحدة ما يقارب 440 عامل، حيث تمتد على مساحة تقدر ب7000 م، وبطاقة إنتاجية تفوق 20 ألف وحدة في العام.

وتتخصص في إنتاج الهياكل الحديدية، هياكل الدراجات النارية، الدراجات النارية ثلاثية العجلات. والدراجات النارية الموجهة لذوي الاحتياجات الخاصة.

واستمع الوزير لعرض مفصل حول برنامج تطوير الشركة الذي يرتكز أساسا على خطة تطوير الانتاج. وتدعيم تواجدهم في مختلف ربوع الوطن. حيث تم بهذا الخصوص فتح شبكة من وحدات الانتاج، تخزين ونقاط بيع، عبر مختلف ولايات الوطن.

كما عاين الوزير مختلف أنواع المنتوجات من درجات وناقلات ثلاثية بما فيها تلك الموجهة لذوي الاحتياجات الخاصة.

ورحب عون بالمشاريع المستقبلية التي تطمح المؤسسة في إنتاجها عند الحصول على عقار إضافي في ولاية البويرة. وهو ما سيوجه لانتاج المدخلات من هياكل الدرجات، الصهريج و الناقلات الفلاحية. مثمنا خطوات التوجه نحو التصدير إلى الأسواق الافريقية.

ودعا الوزير في هذا الصدد، إلى ضرورة توجيه الاستثمارات نحو المناطق الجنوبية للاستفادة من الامتيازات التي يتيحها قانون الاستثمار. كما ثمن نسبة الادماج المنجزة لاسيما من خلال استعمال الحديد المصطح “fer plat” المصنع محليا.

على هامش هذه المناسبة، وصف الوزير أن هذه الوحدة الجديدة تعد “مفخرة للولاية” في تحريك عجلة التنمية والاقتصاد.

مذكرا أنه وفي إطار رفع العراقيل على المشاريع الاستثمارية تم تدشين هذا المصنع يأتي بعد توقف “غير مبرر” دام ستة أشهر، وفقا لتوصيات رئيس الجمهورية.

وذكر عون أيضا أن قطاع الصناعة والإنتاج الصيدلاني يشجع هذا النوع من الصناعات. وسيعمل على تقديم يد المساعدة للنهوض بهذه الشعبة.