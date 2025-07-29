تدشين وحدة تحويلية تابعة لشركة بوبلنزة الرائدة بتلمسان

أشرف الوفد الوزاري، بقيادة وزير الصناعة الدكتور سيفي غريب، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الدكتورة صورية مولوجي، على تدشين وحدة تحويلية جديدة، تابعة لشركة بوبلنزة الرائدة، ببلدية الرمشي، بتلمسان.

وحسب بيان لوزارة الصناعة، الوحدة التحويلية التي تم تدشينها، تابعة لشركة بوبلنزة الرائدة. وهي متخصصة في انتاج مستخلصات الخروب الموجهة للاستعمالات الغذائية والصناعية.

وتعد هذه المؤسسة نموذجا ناجحا في الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة. حيث تمكنت من فرض مكانتها كأول مصدر للمنتجات الفلاحية في الجزائر. وثاني منتج عالمي لمسحوق الخروب، وتصنف ضمن أهم أربعة مصدرين في قطاع الصناعات الغذائية وطنياً.

وتصدر المؤسسة منتجاتها نحو أكثر من خمسين دولة عبر أوروبا، إفريقيا، وأمريكا الجنوبية. كما تتمتع بعدة شهادات دولية مرموقة، من بينها ECOCERT للمنتجات البيولوجية. وISO 9001 وISO 22000، ما يعكس التزامها بالمعايير العالمية للجودة والسلامة.

ولضمان تزويد مستقر وعضوي بالمواد الأولية، باشرت المؤسسة في غرس 100 هكتار من أشجار الخروب. مع هدف بلوغ 1000 هكتار مستقبلا. في إطار مقاربة تكاملية بين الإنتاج الفلاحي والصناعة التحويلية المستدامة.

كما أبدى وزير الصناعة إعجابه بهذا المشروع وباستراتيجيته الطموحة في التطوير، والتوسع، والانفتاح على الأسواق الدولية. مثمنا النموذج الذي يربط بين الإنتاج الفلاحي المستدام والصناعة التحويلية ذات القيمة المضافة.

كما دعا الوزير مالك المؤسسة إلى تقديم عرض على مستوى الوزارة، قصد دراسة آليات إدماج زراعة الخروب. ضمن استراتيجية القطاع الصناعي الرامية إلى تقليص البصمة الكربونية. وذلك من خلال إطلاق شراكات نموذجية في المناطق الصناعية المجاورة لمصانع الإسمنت التابعة لمجمع GICA.