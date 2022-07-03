تدشين وحدتين لإنتاج الأدوية المضادة للسرطان وحقن الأنسولين بالعاصمة

أشرف وزير الصناعة الصيدلانية، جمال لطفي بن باحمد، على تدشين وحدتين لإنتاج الأدوية المضادة للسرطان وحقن الأنسولين.

ويتعلق الأمر بوحدة “بروفام” التابعة لمجمع “بيوفارم”. المتخصصة في تطوير إنتاج الأدوية المضادة للسرطان بنمط إنتاج كامل في شكل جاف والكائن مقرها بالرغاية. بالإضافة كذلك إلى وحدة الإنتاج الثانية وتتعلق بوحدة “بيوتيرا” لإنتاج الأنسولين على شكل أقلام. لأول مرة بالجزائر. التابعة لمجمع “بيوكير” و الكائن مقرها بواد السمار.

وقال الوزير بن باحمد، أن تجسيد هاتين الوحدتين تم بكفاءات وإمكانيات جزائرية 100 بالمائة. مضيفا أنه بدخولهم حيز الخدمة ستتمكن الجزائر من توفير ما قيمته 1 مليار دولار من الواردات. مشيرا إلى أنه في سنة 2023 ستصبح الجزائر قادرة على توفير إنتاج محلي من حقن الأنسولين ذات الإستعمال الواحد. وإنتاج عدد كبير من أدوية السرطان. مؤكدا أن إستيراد أدوية السرطان كان يكلّف الخزينة العمومية 600 مليون دولار سنويا. فيما كانت تبلغ قيمة إستيراد الأنسولين 400 مليون دولار سنويا.

كما أبرز أن وحدة “بروفام” لديها برنامج إستثماري طموح تنتج من خلاله الأدوية الجنيسة ذات المنافسة العالية. وهو دواء في شكل جاف لعلاج بعض أنواع السرطان. كما يحوز مجمع “بيوفارم” على وحدة البحث والتطوير للأشكال الجافة والحقن بقدرة إنتاجية تقديرية تبلغ 200 الف علبة في السنة عن كل منتوج.

من جهة اخرى،وبعد تدشينه لوحدة “بيوتيرا” التابعة لمجمع “بيوكار” بواد السمار، قال بن باحمد، أن هذه الوحدة الأول من نوعه بالجزائر. حيث ستكون الأولى في توفير إنتاج محلي نهاية سبتمبر 2022 لحقن الأنسولين ذات الإستعمال الواحد بكفاءات وإمكانيات جزائرية.

و أكد بن باحمد، أن نشاط هذه الوحدة موجه نحو تصنيع إنتاج كامل للأنسولين على شكل أقلام وبطاقات انتاجية سنوية لأشكال مختلفة من الأنسولين تبلغ 10 مليون علبة من 5 اقلام و 3 ملايين قنينة بجرعات و اشكال مختلفة.