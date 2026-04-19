تدشين ووضع حيز الخدمة لمنشآت مائية هامة

قام الولاة عبر مختلف ربوع الوطن بخرجات ميدانية مكثفة لمعاينة المشاريع الرامية إلى ضمان التزوّد بالمياه الصالحة للشرب وتحقيق الأمن المائي، حيث أسدوا تعليمات صارمة لتسريع وتيرة الإنجاز ورفع العراقيل عنها، مع الحرص على احترام معايير الجودة، إلى جانب عقد اجتماعات تنسيقية دورية لمتابعة مدى تقدم الأشغال.

ويأتي هذا في إطار تنفيذ تعليمات السلطات العليا للبلاد الرامية إلى ضمان التزوّد بالمياه الصالحة للشرب. وتحقيق الأمن المائي، وتنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود. المتعلقة بمتابعة المشاريع ذات الصلة المباشرة بانشغالات المواطن.

حيث تواصل السلطات المحلية عبر مختلف ولايات الوطن، بالتنسيق مع مختلف الهيئات المعنية بقطاع الري. تجسيد برنامج طموح يهدف إلى عصرنة وتطوير المنشآت المائية، من خلال تعزيز قدرات التخزين. ودعم شبكات التحويل والتوزيع، وتحسين مردودية التسيير، بما يضمن استمرارية الخدمة وجودتها.

أين تم إعطاء إشارة انطلاق مشاريع استراتيجية، وتدشين ووضع حيز الخدمة لمنشآت مائية هامة. على غرار الخزانات ومحطات الضخ والمعالجة والتصفية ، وبرامج تأهيل وتوسعة شبكات التزويد بالمياه الصالحة للشرب. فضلاً عن مشاريع التطهير وإعادة استعمال المياه، بما يعكس الجهود المتواصلة للدولة. في تأمين المورد المائي وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور