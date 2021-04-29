تدشين 3 عيادات متعددة الخدمات بمواصفات عصرية ببئر توتة في العاصمة

أشرف وزير الصحة، اليوم الخميس، على تدشين ووضع في الخدمة هياكل صحية جوارية جديدة ببئر توتة بالعاصمة.

وتم تدشين 3 عيادات متعددة الخدمات تشتغل بنظام الدوام 24سا/24سا، وذلك بالمقاطعة الإدارية لبئر توتة.

ويتعلق الأمر بكل من العيادة متعددة الخدمات ببئر توتة، والعيادة متعددة الخدمات بسيدي امحمد.

وكذا العيادة متعددة الخدمات بشعايبية، في بلدية أولاد الشبل.

وتحتوي العيادات المتعددة الخدمات التي تم تدشينها، على عدة تخصصات طبية منها طب النساء، والأطفال، والأسنان، والأشعة، ومخبر للتحاليل.

كما استفادت كل هاته العيادات، من سيارة مجهزة للإسعاف.

وأكد وزير الصحة، أن هذه العملية التي باشرتها الدولة في منظورها التنموي الجديد تعتبر نموذجيا في ولاية الجزائر وستشمل باقي ولايات الوطن.

مشيرا إلى أن مثل هذه العمليات ستخفف الضغط على المستشفيات الكبرى بتطوير صحة جوارية ترقى إلى مستوى عال من الرعاية الصحية للمواطنين.

واستحسن سكان المقاطعة الإدارية لبئر توتة لهذه المرافق الصحية الجديدة التي تم إنجازها بمواصفات عصرية وتجهيزات طبية حديثة.