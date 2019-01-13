تدشين 9 ملاعب جوارية وقاعة رياضية وساحة عمومية بباتنة

قام والي باتنة، عبد الخالق صيودة، بتدشين 9 ملاعب جوارية وقاعة رياضية وساحة عمومية، بمناسبة يناير.

وحسب بيان الولاية، اليوم الأحد، فقد عرفت احتفالات، رأس السنة الأمازيغية، طابعا مميزا، شهد عدة تدشينات، تخص مرافق شبانية ورياضية، على غرار قاعة رياضة، بحي بوزوران، بعد إعادة التهيئة.

بالإضافة لتدشين 09 ملاعب جوارية، بكل من حي بوزوران 108 مسكن، حي 1020 مسكن، حي 800 مسكن، حي 150 مسكن، حي 1200 مسكن، حي بوعقال، حي 410 مسكن، وملعبين جواريين بحي كشيدة.

كما أشرف على تدشين الساحة العمومية بحي المعسكر سابقا.