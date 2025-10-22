تدشين دار الصحافة بالأغواط .. مكسب إعلامي جديد بالولاية

في خطوة انتظرها الصحافيون طويلًا بولاية الأغواط، أشرف والي الولاية فضيل ضويفي، صبيحة اليوم، على تدشين دار الصحافة.

بحضور نخبة من ممثلي وسائل الإعلام المحلية، العمومية والخاصة. إلى جانب السلطات المحلية وفعاليات من المجتمع المدني.

الحدث الذي تم في أجواء احتفالية، اعتُبر مكسبًا نوعيًا للمنظومة الإعلامية بالولاية. إذ يأتي بعد سنوات من المطالبة بفضاء مهني يليق بالأسرة الإعلامية يمكّنها من أداء مهامها في ظروف مهنية ملائمة، ويساهم في تطوير المشهد الإعلامي المحلي.

وفي كلمته خلال حفل التدشين، أكد الوالي أن إنشاء دار الصحافة يدخل ضمن “رؤية السلطات الولائية لتوفير كل شروط العمل المحترف للإعلاميين. وتحقيق قفزة نوعية في التعاطي مع القضايا المحلية بكل شفافية ومهنية”. كما شدد على “أهمية دور الإعلام في مواكبة التنمية، ومحاربة الإشاعة، وبناء الثقة بين المواطن والإدارة”.

وتعَدُّ دار الصحافة الجديدة منصة تفاعلية ستُمكِّن الصحفيين المحليين من الالتقاء وتبادل الخبرات. والتعاون المشترك في التغطيات والملفات الإعلامية، في إطار منظم يعزز من حضورهم ومهنيتهم.

من جهتها، عبّرت الأسرة الإعلامية الحاضرة عن امتنانها لهذا الإنجاز، واعتبرته فرصة “للمّ شمل الصحفيين من مختلف المؤسسات، وتعزيز روح الزمالة، والارتقاء بمستوى الرسالة الإعلامية في الولاية”.

تجدر الإشارة إلى أن دار الصحافة بالأغواط تضم قاعات للعمل، وأخرى للندوات، ومرافق تقنية تواكب متطلبات العمل الصحفي العصري، مما يجعلها إضافة حقيقية لمحيط الإعلام الجهوي.

وبهذا التدشين، تدخل الأغواط مرحلة جديدة في تعاطيها مع الإعلام، عنوانها الاحترافية، والانفتاح، والتشاركية. على أمل أن تكون دار الصحافة منبرًا يجمع لا يفرّق، ويسهم في دفع عجلة التنمية المحلية عبر إعلام ملتزم وهادف.