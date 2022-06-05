تدعيم أسطول الشاحنات المخصصة لنقل الحبوب بالجنوب

أصدرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، بيانا، بخصوص حملة الحصاد والدرس على مستوى الجنوب وذلك في إطار التنظيم المعمول به لغرض تأطير حملة الحصاد والدرس لسنة 2022.

وأعلنت الوزارة من خلال الديوان الجزائري المهني للحبوب، بأنه قد تم تدعيم أسطول الشاحنات المخصصة لنقل الحبوب سيما بالنسبة لولايات الجنوب.

وحسب بيان الوزارة، فقد تم في هذا الخصوص تعبئة 10 شاحنات إضافية.

بالإضافة إلى الإمضاء على اتفاقية ما بين الديوان الجزائري المهني للحبوب والشركة العمومية LOGITRANS. وهو ما سيمكن من تسهيل عمليات الدفع والنقل والمساهمة في تقليص آجال الإنتظار “الحصاد، النقل، الوزن في نقاط الدفع والتحويل”.

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