تدعيم البعثة الطبية الصينية بالجزائر بـ20 طبيبا

إلتقى وزير الصحة الأستاذ عبد الحق سايحي، بنظيره وزير الصحة لجمهورية الصين الشعبية، لي هايتشاو، وذلك على هامش مشاركته في الدورة الـ78 لجمعية الصحة العالمية المنعقدة بجنيف.

وحسب بيان للوزارة، ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي في المستقبل، حيث تم الاتفاق على تدعيم البعثة الطبية الصينية المتواجدة في الجزائر بـ20 طبيبا مختصا في أمراض النساء والتوليد.

ويأتي ذلك، بهدف الرفع من مستوى التغطية الصحية وتحسين الخدمات الطبية لفائدة المواطنين في مختلف ولايات الوطن.

كما عبّر الطرفان، خلال اللقاء، عن ارتياحهما الكبير للمستوى الرفيع والمتميز الذي بلغته علاقات التعاون بين الجزائر وجمهورية الصين الشعبية، خاصة في المجال الصحي.

وتم التأكيد على البعد التاريخي العريق الذي ميّز هذه العلاقة الثنائية. والتي تجلت في عديد المحطات من خلال البعثات الطبية والعلمية والتكوين المشترك. مما ساهم في تعزيز أواصر الصداقة والتضامن بين البلدين.

وفي ختام اللقاء، عبّر الوزيران عن استعدادهما التام لمواصلة تنسيق الجهود وتوسيع مجالات التعاون لتشمل التكوين والتكوين المستمر. وتبادل الخبرات في مجالات التسيير الصحي، والرقمنة و غيره من المجالات الصحية.