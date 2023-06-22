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أخبار الجزائر

تدعيم التزويد بالمياه الصالحة للشرب بولايتي ميلة وجيجل

بقلم ع.ع
تدعيم التزويد بالمياه الصالحة للشرب بولايتي ميلة وجيجل
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ترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اجتماعا للحكومة، أين تم دراسة مشروع مرسوم تنفيذي. يتعلق بتدعيم التزويد بالمياه الصالحة للشرب لبلديات ولايتي ميلة وجيجل.

وجاء في بيان الوزارة: “قدم وزير الري، طه دربال، مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية. للعملية المتعلقة بتدعيم التزويد بالمياه الصالحة للشرب لبلديات ولايتي ميلة وجيجل انطلاقا من سد تابلوط”.
يشار أن هذا المشروع يندرج في إطار تعزيز قدرات تزويد سكان تسع بلديات بالماء الشروب. منها سبع بلديات بولاية ميلة وبلديتين بولاية جيجل حسب البيان.

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