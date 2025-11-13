تدعيم العاصمة بـ30 حافلة مجددة

أشرف صبيحة اليوم الخميس المدير العام لمؤسسة ايتوزا عصام ڨيدوم ، بمعية الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لسيدي عبد الله بن حدو جمال عبد المؤمن، على عملية تسليم 30 حافلة مجددة.

وتم خلال هذه المناسبة تسليم 30 حافلة تم تجديدها وإعادة تهيئتها كليًا من طرف عمال قاعدة الصيانة إيتوزا. وذلك لتدعيم الخطوط على مستوى المقاطعة الإدارية لسيدي عبد الله نحو كل من محطة القطار الجامعة، تسالة المرجة، الرحمانية، سيدي بنور، الزعاترية، مقطع خيرة، بن عكنون، تافورة.

وذلك بحضور كل من محافظ الأمن الوطني لسيدي عبد الله ، ممثل رئيس المقاطعة الإدارية لزرالدة، رئيس المجلس الشعبي البلدي لمعالمة. ممثل قائد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي عبد الله، رئيس وحدة الحماية المدنية بسيدي عبد الله. جمعية الأمل سيدي بنور، الأمين العام لنقابة المؤسسة، رئيس لجنة المشاركة، إطارات وعمال المؤسسة.

وجاءت العملية تنفيذًا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود. الرامية إلى تحسين خدمات النقل العمومي وتسهيل تنقلات المواطنين.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور