تدعيم المؤسسات الصحية في النعامة بـ 36 طبيبا أخصائيا

أعلنت مديرية الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن تدعيم قطاع الصحة بولاية النعامة بـ 36 طبيبا في عديد التخصصات.

جاء ذلك قصد القضاء على العجز المسجل في الطاقم الطبي لبعض التخصصات في المنطقة.

وقد تم توزيع هؤلاء الأطباء الأخصائيين على المؤسسة الاستشفائية العمومية لعاصمة الولاية التي تدعمت بـ 13 طبيبا.

إضافة إلى توجيه 14 طبيبا أخصائيا جديدا إلى المؤسسة الاستشفائية “محمد بوضياف” بعين الصفراء و9 أخصائيين إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية المتواجدة بمشرية.

وحيث يتوزع الأطباء الجدد على 16 تخصصا طبيا و جراحيا، من بينها: التخذير والإنعاش، والجراحة العامة، الطب الداخلي، والتنشيط الحركي و الفيزيائي وغيرها.

وسيمكن هؤلاء الأطباء الذين يتواصل حاليا إلتحاقهم بمناصبهم، من تحقيق تكفل أمثل بإنشغالات مرضى الولاية إستنادا إلى نفس المديرية.